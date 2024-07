Torna il gran caldo in Italia, sei città da bollino rosso

Aumentano le temperature in Italia, l’ondata di caldo è prevista già a partire da domani. È quanto emerso dal bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute che segnala il bollino rosso in sei città: Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Mentre oggi non è segnalato alcun bollino rosso.

Per domani è previsto il bollino arancione in tredici città: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Nelle altre città è previsto il bollino giallo, tra queste anche Bari. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per diversi giorni consecutivi, spesso accompagnate da alti tassi di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, come riportato sul sito del Ministero. Il livello 3 – bollino rosso – indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute non solo delle persone sane e attive, ma anche dei gruppi a rischio come anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche.

foto freepik