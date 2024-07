A Gravina Ettore Bassi ne “Il sindaco pescatore”

Martedì 30 Luglio prossimo, con inizio alle ore 21:00, presso il Castello Svevo di Gravina in Puglia, il noto attore televisivo Ettore Bassi porterà in scena “Il Sindaco Pescatore”, la storia di un eroe normale, Angelo Vassallo, Sindaco di Pollica, ucciso il 5 settembre 2010. Un uomo che ha sacrificato il bene più prezioso come la propria vita per amministrare, difendere e migliorare la sua terra e le condizioni di vita dei suoi concittadini.

La sua opera di uomo semplice, onesto e lungimirante verrà raccontata a partire dall’esordio della sua carriera politica, passando per i successi ottenuti, in un contesto particolarmente complicato, nell’esclusivo interesse del Bene Comune, compresa l’operazione “Dieta Mediterranea” assunta, grazie a lui, a Patrimonio dell’Unesco, fino al tragico epilogo della sua uccisione.

Lo spettacolo, di Edoardo Erba, tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo (fratello di Angelo, Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore), sarà interpretato dal popolarissimo attore televisivo Ettore Bassi e racconta la storia del “Sindaco Pescatore” appunto per il suo passato professionale e per l’amore verso il mare.

Un esempio di governo virtuoso del territorio, fatto di rigore e rispetto della legge, con modi severi e fermi che hanno permesso di mantenere intatta la bellezza di Pollica, uno dei luoghi più caratteristici del Cilento. Lo spettacolo è gratuito, sono previsti posti a sedere sino ad esaurimento.