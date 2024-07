Astribot S1: l’ultima frontiera dei robot umanoidi

Astribot S1. È questo il nome dell’ultima evoluzione del robot umanoide sviluppato in edizione inedita.

Sviluppato dalla società cinese omonima, si tratta di un modello potenziato dall’intelligenza artificiale e si distingue per la sua combinazione unica di velocità e precisione.

Progettato per semplificare e migliorare la gestione delle abitazioni moderne, questo dispositivo integra una serie di funzionalità che consentono agli utenti di controllare, monitorare e ottimizzare vari aspetti della loro casa tramite un’interfaccia user-friendly.

Il robot è in grado di imitare i movimenti umani con naturalezza e la sua versatilità lo rende adatto a un’ampia gamma di applicazioni, dall’assistenza domestica all’intrattenimento.

Si muove alla velocità di 10 metri al secondo, superando in molti casi le reali capacità umane. La precisione quasi chirurgica, abbinata alla precisione e alla destrezza, consentono a Astribot, per lo meno stando al video di presentazione della società, ad esempio di estrarre una tovaglia da sotto una fila di bicchieri senza farli cadere o ancora piegare una maglietta in sole due mosse o stappare una bottiglia di vino e versarla all’interno di un decanter.

Sempre nel video presentato, viene scritto che non c’è alcuna teleoperazione e che quindi Astribot S1 svolge queste operazioni in autonomia e senza un controllo remoto.

Molti sono al momento i dubbi sulla veridicità della demo, data anche la scarsità di dati tecnici; sappiamo solamente quanto viene indicato nel video, ovvero che può eseguire movimenti con una velocità di 10m/s, può gestire un carico utile di 10kg per braccio e ha una precisione di +/- 0,03mm.

Anche se per il momento si sa ancora poco sull’effettiva probabilità che Astribot S1 possa entrare in produzione, alcune fonti fanno riferimento a un primo lancio già nel corso del 2024.

L’innovazione tecnologica continuerà forse quindi a trasformare e forse stravolgere a breve le nostre vite quotidiane.