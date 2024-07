Bronchiolite in Puglia, l’appello: “Possiamo debellare il virus”

“Siamo i primi in Italia ad avere una legge sistematica per debellare il virus respiratorio sinciziale nel neonato (bronchiolite), ma ancora non ci siamo attrezzati per trasformare le parole in realtà. Eppure il periodo epidemico è prossimo, ossia ottobre-marzo”, lo dichiara il presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“Ho perciò scritto ai dirigenti regionali per dare disposizioni immediate alle ASL pugliesi per realizzare il programma, comprese quelle relative agli acquisti degli anticorpi monoclonali, così da realizzare gli effetti auspicati dalla legge e raggiungere le migliori finalità di prevenzione e salute – continua – Si tenga conto che le somministrazioni devono avvenire: in ambito ospedaliero, prima delle dimissioni dal reparto di maternità, per i bambini nati nel periodo epidemico ottobre-marzo; a cura dei servizi territoriali, possibilmente nel mese di ottobre e comunque prima della conclusione del periodo epidemico, per i bambini nati nel periodo aprile-settembre”.