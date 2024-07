Cucina, ricca di vitamine e alleata del cuore: in tavola l’anguria

Ricca di vitamine e alleata della salute, in tavola oggi portiamo l’anguria (nota anche come cocomero). Si tratta di uno dei frutti estivi più amati e apprezzati per la sua freschezza e il suo sapore dolce e succoso. Questo frutto non solo è delizioso, ma offre anche numerosi benefici per la salute, rendendolo una scelta eccellente per rinfrescare e nutrire il corpo soprattutto durante i mesi più caldi. Ma andiamo per gradi.

In primis, l’anguria, è una fonte ricca di vitamine e minerali. È particolarmente ricca di vitamina C, che supporta il sistema immunitario, e di vitamina A, essenziale per la salute degli occhi. L’anguria contiene anche vitamina B6, che è utile per il metabolismo delle proteine, e potassio, che aiuta a mantenere la salute cardiovascolare. Ma non solo, l’anguria è infatti anche una buona fonte di licopene. Si tratta di un potente antiossidante che conferisce al frutto il suo caratteristico colore rosso. Il licopene è noto per i suoi benefici nella riduzione del rischio di alcune malattie croniche, tra cui il cancro e le malattie cardiache.

Infine, l’anguria è composta per circa il 92% di acqua, il che la rende un ottimo modo per mantenere il corpo idratato, soprattutto durante l’estate. L’alto contenuto di acqua aiuta a regolare la temperatura corporea e a mantenere la pelle idratata. Nonostante il suo sapore dolce, l’anguria ha un basso contenuto calorico, fattore che la rende uno snack perfetto per chi vuole mantenere la linea senza rinunciare al gusto. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola in maniera diversa dal solito.

Insalata di anguria e feta

In una grande ciotola, unisci l’anguria, il cetriolo, la cipolla rossa e la feta. Aggiungi le foglie di menta spezzettate con le mani. Condisci con il succo di lime, l’olio extravergine di oliva, il sale e il pepe. Mescola delicatamente per amalgamare bene tutti gli ingredienti. Servi immediatamente per godere al massimo della freschezza dei sapori.

Gazpacho di anguria

In un frullatore, unisci l’anguria, i pomodori, il peperone, il cetriolo, la cipolla e l’aglio. Frulla fino a ottenere una consistenza liscia. Aggiungi l’aceto di vino bianco e l’olio extravergine di oliva. Regola di sale e pepe. Passa il gazpacho attraverso un colino a maglie fini per eliminare eventuali residui. Trasferisci il gazpacho in frigorifero e lascialo raffreddare per almeno un’ora. Servi freddo, guarnendo con foglie di basilico fresco.