I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Il tragico incidente a Bari dove ha perso la vita un 21enne. Black out e disagi per il grande caldo. La protesta dei bagnanti per i lavori in spiaggia. La tragedia in mare nel Nord Barese. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa a Bari e in Puglia.

Domenica 21 luglio. Tragico incidente a Japigia. Muore 20enne

Lunedì 22 luglio. Black out e disagi in città

Martedì 23 luglio. Sedicenne muore in mare

Mercoledì 24 luglio. Aosta la città più cara, Bari tra le più economiche

Giovedì 25 luglio. Protestano i bagnanti per i lavori in spiaggia

Venerdì 26 luglio. Ai domiciliari il pirata della strada che ha investito il 21enne

Sabato 27 luglio. Primo caso di West Nile a Trani