Torna a Polignano l’International Jazz Festival

Dopo il successo dello scorso anno, la grande musica internazionale torna a Polignano a Mare con la seconda edizione del “Polignano a Mare International Jazz Festival”. In calendario quattro eventi gratuiti in tre suggestive location della perla dell’Adriatico il 29 e 30 luglio, 3 agosto e 19 settembre 2024. Tre concerti e una tavola rotonda assieme a grandi artisti del panorama jazzistico italiano e internazionale: Marco Armani, Fabio Accardi, Yosvany Terry e, in collaborazione con l’associazione Soul Brothers, Jany McPherson.

Il Polignano a Mare International Jazz Festival, organizzato dall’Associazione Radio Incontro con la direzione artistica di Roberta Marchese e patrocinato dal Comune di Polignano a Mare, oltre a diffondere cultura e musica di altissimo livello artistico, si pone l’importante obiettivo di sensibilizzare la comunità alla bellezza, permettendo a tutti i cittadini e turisti di fruire gratuitamente degli eventi e rendendo possibile la diffusione dell’immagine di Polignano a Mare a livello regionale, nazionale e mondiale quale promotrice di occasioni altamente mirate a favorire crescita culturale, artistica e turistica di autentica qualità.

Il primo evento in programma è lunedì 29 luglio alle ore 20:30 in piazza San Benedetto con la tavola rotonda dal titolo A TU PER TU CON L’ARTISTA “Jazz? …parliamone”. Un focus sul “linguaggio universale” che unisce le persone in tutti gli angoli del globo, nell’ottica di condividere arte e bellezza e di costruire società più inclusive. Il m° Fabio Accardi e i suoi compagni di viaggio ci parleranno dell’essenza del Jazz e della sua molteplice forma di espressione che sin dalle sue origini è stata una voce per la libertà, l’uguaglianza, la collaborazione pacifica e la creatività. Un incontro che ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza del potere del Jazz come strumento educativo, elemento di forza e di empatia, di comprensione e cooperazione tra le persone. Una forma d’arte riconosciuta a livello internazionale per promuovere la pace, il dialogo tra le culture, la diversità e il rispetto dei diritti umani, per sradicare la discriminazione, promuovere la parità di genere e incentivare la libertà di espressione.

La tavola rotonda andrà, quindi, ad introdurre il concerto di martedì 30 luglio che si svolgerà sempre in piazza San Benedetto alle ore 21:00, nel centro storico di Polignano a Mare, e vedrà protagonisti Marco Armani, Fabio Accardi & the FAB5. Il progetto nasce dall’incontro e dalla collaborazione tra il cantautore Marco Armani e alcuni tra i migliori jazzisti contemporanei: Fabio Accardi alla batteria e agli arrangiamenti, Renato Falaschi al pianoforte, Pino Mazzarano alla chitarra elettrica e acustica, Nunzio Laviero al contrabbasso e Francesco Lomangino al sassofono. La straordinaria band, insieme al cantautore, con spiccata personalità rivisita in chiave jazzistica brani che sono sia grandi classici della canzone internazionale che brani del noto repertorio di Armani riarrangiati, dei quali il pubblico ha nell’anima gli indimenticabili testi e l’inconfondibile timbro vocale del protagonista. Ciascuno dei brani crea una emozionante atmosfera che riveste di linguaggio Jazz la fantasia compositiva di brani come “Tu dimmi un cuore ce l’hai”, “É la vita”, “Domani”, “Solo con l’anima mia”, “Uno sull’altro”.

Nella rassegna del Polignano a Mare International Jazz Festival, quest’anno trova spazio il concerto “A long way” della pianista, compositrice e cantante di origine cubana Jany McPherson organizzato in collaborazione con l’Associazione Musicale Soul Brothers. Il concerto si svolgerà sabato 3 agosto presso la frazione di San Vito alle ore 21 e si baserà in gran parte sulla produzione originale di Jany McPherson, tratta dai recenti album “Solo Piano” e “A long way”, che ne mettono in evidenza anche le doti di raffinata compositrice. Non manca la rilettura di standards internazionali tratti dai songbook americano, latino e francese. Ad accompagnarla ci saranno Luca Bulgarelli (contrabasso) e Amedeo Ariano (batteria).

Infine, a chiudere il Polignano a Mare International Jazz Festival 2024 sarà un concerto settembrino, previsto per giovedì 19 settembre alle ore 21 nella centralissima piazza Aldo Moro. Sul palco il sassofonista, percussionista e compositore cubano Yosvany Terry che “ha contribuito a ridefinire il Jazz latino come un nuovo e complesso idioma” (New York Times) in un concerto da non perdere. Ad accompagnarlo ci saranno Sam Mortellaro (pianoforte), Stefano Dallaporta (contrabbasso), Federico Saccà (batteria). Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.