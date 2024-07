Accoltellamento in un centro per neo mamme, otto feriti: anche bimbi

Un uomo è stato arrestato a Southport, città a Nord di Liverpool, dopo aver accoltellato e ferito diverse persone. La polizia è intervenuta rapidamente in Hart Street intorno alle 12 locali (le 13 in Italia), soccorrendo le vittime con l’aiuto delle ambulanze. L’uomo, armato di coltello, correva per la via colpendo chiunque incontrasse, ma le forze dell’ordine hanno rassicurato che non ci sono ulteriori minacce per il pubblico.

Almeno otto persone, tra cui alcuni bambini, sono rimaste ferite nell’attacco e ricoverate in ospedale. La polizia ha chiuso l’intera Hart Street e ha invitato i residenti a rimanere al sicuro nelle proprie case. I negozi lungo la strada sono stati chiusi per precauzione. L’attacco è avvenuto in un centro per neo mamme che ospita attività per bambini. Al momento, la polizia conferma ufficialmente 8 feriti senza precisare l’età delle vittime. L’attacco è stato classificato come “un incidente grave” ma non è considerato un atto di terrorismo.

Diversi politici e leader nazionali hanno espresso shock e costernazione. Il premier Keir Starmer ha ringraziato la polizia e i servizi di emergenza per la loro rapida risposta e ha espresso solidarietà con le persone colpite.

foto freepik