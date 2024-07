Bari, in alcuni quartieri è allarme blackout: “Tanti danni”

Ancora problemi di blackout in alcuni quartieri di Bari. Accade in particolare a Fesca San Girolamo, a denunciarlo sono gli stessi cittadini che chiedono spiegazioni, ma soprattutto soluzioni per via dei disagi che si stanno registrando. Tra questi, la problematica relativa agli alimenti da frigo che dopo ore senza corrente “sono da buttar via”. L’ultimo episodio risale alla notte scorsa. Secondo quanto dichiarato e denunciato anche sui gruppi social alcune vie del quartiere (tra queste via Ruggiero Leoncavallo, via Napoli e via Semerari) sarebbero state senza corrente tutta la notte, sino alle 5 del mattino. Un problema che va avanti via da tempo e che sta provocando, evidenziano i cittadini “diversi danni”. Solo lo scorso 22 luglio a denunciare i disagi era stato un commerciante che per via del lungo blackout aveva perso circa 20mila euro di merce.