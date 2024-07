Bari, lavori in corso Vittorio Emanuele: chiusi gli uffici Tributi

Nella giornata di domani, martedì 30 luglio, gli uffici Tributi resteranno chiusi per via di alcuni lavori che renderanno necessaria l’interruzione di energia elettrica. Lo rende noto la ripartizione Tributi comunicando che gli uffici, situati in corso Vittorio Emanuele II n. 113, saranno chiusi a causa dell’interruzione di energia elettrica per lavori di Enel Distribuzione.