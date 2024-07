Bari, pochi bidoni a Pane e pomodoro: “Uno scempio”

“Questo è quello che accade in una semplice domenica d’estate a Pane e pomodoro”. Inizia così la denuncia del consigliere municipale di Fratelli d’Italia, Luca Bratta in merito alla carenza di bidoncini per i rifiuti in spiaggia. “Domenica ore 18 , dopo un breve sopralluogo con il vice coordinatore Sergio Fanelli, i bagnanti lamentavano le condizioni di incuria e gestione rifiuti – continua Bratta – Cassonetti strapieni senza nessun operatore ecologico nelle vicinanze, sicurezza pari a zero ma , la cosa più sorprendente è il compattatore dei rifiuti tanto pubblicizzato in questi giorni, che però non funziona di domenica e nei festivi. Questa è la politica del selfie e delle pochissime azioni concrete”.