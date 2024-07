Bari, sorpreso a vendere cocaina: arrestato 24enne

Sorpreso a vendere droga nei pressi del parco di Punta Perotti. Nei guai un 24enne, a scoprirlo gli agenti della polizia locale che sabato scorso, avendo notato movimenti tra alcuni occupanti di una utilitaria e il giovane, con scambio di involucri celofanati e banconote, si sono subito messi in azione arrestando il giovane.

I controlli immediati e gli accertamenti condotti nell’ambito di controlli relativi alla sicurezza del lungomare barese, hanno permesso agli agenti di accertare e contestare a carico del soggetto, residente nell’area metropolitana, il reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di oltre 2 grammi di sostanza stupefacente. Sequestrati il veicolo utilizzato, il cellulare del cedente la sostanza stupefacente, banconote e cocaina già suddivisa in ulteriori panetti. Questa mattina si è tenuta invece l’udienza con convalida dell’arresto eseguito dalla Polizia Locale di Bari, compreso i sequestri di quanto già acquisito dalla polizia giudiziaria e sottoposto all’esame dell’autorità giudiziaria stessa.

L’uomo ha contestualmente richiesto il patteggiamento della pena con rito ex art 444 cpp; accolta la richiesta, il Giudice, nel confermare l’ipotesi di reato ex art 73, comma V del dPR 309/90 T.U.S. (Testo Unico su Stupefacenti), ha comminato la condanna a 10 mesi di reclusione ed euro 2.400,00 di multa. Il soggetto acquirente della sostanza stupefacente è stato segnalato al Prefetto per i provvedimenti amministrativi previsti dalla legge ex art. 75 T.U.S.

Foto repertorio