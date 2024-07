Sottrae al Fisco 700mila euro, scatta sequestro a società di Trani

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanzia di Barletta, appartenenti al Gruppo Barletta, hanno sottoposto a sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca, ingenti disponibilità finanziarie, in esecuzione di un sequestro preventivo per un ammontare complessivo di circa € 700.000, nei confronti di una società, esercente l’attività di fabbricazione di calzature, e dei suoi rappresentanti legali.

In particolare, i militari, nello svolgimento di autonoma attività volta al contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali, hanno individuato una società operante in Trani (BT), attiva nel settore della “fabbricazione di calzature”, che ha sottratto al fisco I.V.A. e IRES per un valore complessivo di circa € 700.000.

L’attività investigativa trae origine da una verifica fiscale condotta dal Gruppo Barletta nei confronti di una società a responsabilità limitata con sede a Trani (BT), mediante la quale, sin dalle prime fasi dell’attività ispettiva, i finanzieri hanno constatato gravi irregolarità di natura penale-tributario prontamente segnalate alla Procura della Repubblica di Trani, che ha delegato ulteriori indagini di polizia economico finanziaria.

La Procura della Repubblica di Trani, ritenuti idonei gli elementi in suo possesso, ha proposto ed ottenuto dal G.I.P. presso il Tribunale di Trani il sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca, quale “pretesa erariale”, sulle disponibilità finanziarie depositate sui conti correnti, depositi bancari, autovetture, partecipazioni sociali, titoli azionari ed immobili per un ammontare complessivo di € 697.993,93.

I reati a vario titolo contestati ai tre indagati sono l’omessa presentazione di dichiarazione ai fini dell’IVA e delle imposte dirette e l’occultamento o distruzione di documenti contabili (artt. 5 e 10 del D.lgs. 74/2000).

Le preliminari attività di esecuzione del provvedimento, effettuato dai militari delle Fiamme Gialle, hanno permesso di individuare disponibilità finanziarie da sottoporre a sequestro preventivo per un valore pari alla concorrenza della somma non versata all’erario.