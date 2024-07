Spighe verdi 2024, tra i comuni virtuosi anche Andria e Bisceglie

Ci sono anche i comuni di Andria e Bisceglie tra quelli che quest’anno hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento Spighe Verdi 2024. Le Spighe Verdi, in particolare, sono state assegnate a 15 regioni per un totale di 75 comuni: anche le due località rurali pugliesi potranno così fregiarsi della nomina che rientra nel programma nazionale della FEE – Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere, pensato per guidare i Comuni rurali a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giova all’ambiente e alla qualità della vita dell’intera comunità.

Per portare i Comuni rurali alla graduale adozione dello schema Spighe Verdi, la fondazione FEE Italia ha condiviso con Confagricoltura un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità. “Per noi è un grande orgoglio l’assegnazione di Spighe Verdi 2024 a due comuni del nostro territorio – commentano ancora da Confagricoltura Bari-Bat – perché grazie a questa nomina si potrà continuare a lavorare sulla valorizzazione del nostro patrimonio rurale, ricco di risorse naturali e culturali, anche in un’ottica di occupazione”.

Spighe Verdi è un programma che guarda al futuro: “Come la Bandiera Blu, Spighe Verdi permette una crescita importante per tutto il territorio perché lo valorizza da un punto di vista paesaggistico, mettendo al centro l’agricoltura considerata essenziale per avviare una rivoluzione culturale. Le aree rurali – continuano dall’organizzazione di categoria – possono esprimere un potenziale importante e incisivo in ambito agricolo, contribuendo alla produttività nazionale. Il nostro compito è quello di valorizzare e salvaguardare il territorio. Seguendo le direttive nazionali – concludono da Confagricoltura Bari – Bat – continuiamo a investire sull’identità dei territori coinvolgendo un numero sempre maggiore di Comuni che hanno nel settore primario il loro punto di forza e mirano a un modello di agricoltura sempre più virtuoso e innovativo. Per questo invitiamo tutti i comuni del territorio a intraprendere questo percorso: noi di Confagricoltura Bari-Bat vi accompagneremo in questo progetto che vede l’agricoltura come elemento centrale per attirare investimenti pubblici e privati”.

