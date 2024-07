Bari, nuova spiaggia a sud: lavori in autunno

Il Comune spinge sull’acceleratore per la realizzazione della nuova spiaggia tra Pane e pomodoro e Torre Quetta. L’opera è stata definita “strategica” nell’ambito dei fondi Pon Metro in modo che il finanziamento da 11 milioni e 900 mila euro arrivi subito. E si possa partire con il cantiere già in autunno.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova spiaggia di collegamento tra Pane e pomodoro e Torre Quetta: circa 2.840 metri quadri saranno destinati alla mobilità ciclabile, 5.000 metri quadri destinati alla mobilità pedonale e alle aree di sosta, 4.560 metri quadri destinati a zone solarium (con passerelle in legno), 1.600 metri quadri destinati a zone ludico/sportive (un campo per il beach soccer, 4 per il beach tennis e il volley, playground in sabbia per bambini anche disabili, spazi per esercizi a corpo libero), 6500 metri quadri per sistemazioni a verde attrezzato e 11.500 metri quadri di spiaggia libera. Previsti anche un’area per cani, nuovi pontili per l’accesso al mare, zone destinate alle associazioni sportive. Saranno apportate modifiche anche alla viabilità.