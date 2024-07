Bimbo scomparso a Locorotondo, l’appello del sindaco

Sono momenti di grande preoccupazione a Locorotondo dove è scomparso un bimbo di due anni Domenico Gallo . Il primo cittadino ha diffuso una comunicazione a mezzo social per fare un appello ai suoi concittadini. “Cari concittadini – ha scritto – vi informiamo con grande preoccupazione che da circa tre ore un bambino risulta disperso. Nonostante l’immediato intervento e le incessanti ricerche dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, vigili urbani e cittadini volontari il piccolo non è ancora stato ritrovato. Invitiamo tutti i cittadini a mantenere la calma e a collaborare attivamente con le forze dell’ordine. Se qualcuno ha visto o ha informazioni utili riguardo al bambino disperso, è pregato di contattare immediatamente il comando dei Carabinieri o vigili. La vostra cooperazione è fondamentale per il rapido ritrovamento del bambino. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e per qualsiasi aiuto possiate offrire in questo momento critico”.