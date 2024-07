Dimensionamento scolastico, la Uil Puglia: “Uno stillicidio”

Si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri un incontro sulle linee di indirizzo per Il dimensionamento della rete scolastica pugliese tra l’assessore regionale all’istruzione Sebastiano Leo e le organizzazioni sindacali.

“Coerentemente rigettiamo – ha commentato a margine della riunione Gianni Verga, segretario generale della UIL Scuola Puglia – qualsiasi forma e tipo di dimensionamento della rete scolastica e invitiamo la Regione a farsi portavoce presso il governo nazionale per una modifica della finanziaria in modo da evitare lo stillicidio delle scuole nel triennio in corso per i prossimi due anni”.

Verga, che aveva già aspramente criticato la conclusione del dimensionamento della rete scolastica dello scorso anno per la creazione di istituti sovradimensionati, che hanno causato la perdita di posti di svariati posti di lavoro, complicando la gestione delle stesse scuole, ha auspicato che “l’errore non si ripeta anche quest’anno, peggiorando una situazione già estremamente critica. La Regione Puglia faccia una riflessione concreta sul secondo ciclo di istruzione per il quale la città metropolitana di Bari, lo scorso anno, non ha mosso un dito, concentrando la ricaduta del dimensionamento interamente sul primo ciclo di istruzione. Inoltre – ha concluso Verga – c’è la necessità di una mappatura delle attività produttive sul territorio regionale in modo da conciliare le richieste delle scuole con l’offerta di lavoro, al fine di efficientare il lavoro degli istituti nella prospettiva di uno sbocco occupazionale sul territorio per migliaia di giovani studenti”.