Ex assessore riconosce la bici rubata a Bari, fermati i ladri

Ritrovata una bici elettrica rubata dopo un anno. È accaduto ieri sera quando una persona, in centro città, attirava l’attenzione di una pattuglia della Locale segnalando un velocipede a pedalata assistita in transito, asserendo essergli stato rubato tempo addietro. Pronto l’intervento degli agenti che hanno fermato due persone, originarie dell’est Europa (due uomini di 34 e 46 anni), per accertamenti.

Recuperata la bicicletta integra che stamattina, dopo le verifiche su telaio e fattura di acquisto, è stata restituita al legittimo proprietario. La bici aveva percorso circa 7000 km dalla data del furto, ma ancora in ottime condizioni. A riconoscere la bici l’ex assessore Silvio Maselli. “Tornando a casa ieri sera a Bari, sulla pista ciclabile Vittorio Veneto, ho riconosciuto la bici elettrica rubata qualche mese fa ad una mia azienda, cavalcata da due maschi bianchi caucasici. Le vetrofanie aziendali erano ancora lí dove le avevamo fatte incollare. Il passeggero posteriore, peraltro, era infilato nel sediolino per bambini, appartenuto al collega che aveva quella bici in uso. D’istinto – scrive sui social – ho pensato di rincorrere i due con il mio monopattino, fortunatamente però due agenti della Polizia Locale stavano operando sulla carreggiata carrabile e da me sollecitati sono prontamente partiti all’inseguimento fermando i due signori, poi denunciati per ricettazione. Non so quale pena sconteranno, ma grazie al rapido ed efficiente intervento degli agenti, abbiamo recuperato un bene aziendale e dimostrato che l’alleanza cittadini-istituzioni funziona bene alle nostre latitudini”.