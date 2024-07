Incendio in un centro ippico nel Barese, nessun ferito

Vasto incendio in contrada San Giovanni a Bitritto. Le fiamme hanno invaso il centro ippico Grey Horse. Sul posto i vigili del fuoco stanno lavorando da oltre due ore per cercare di domare le fiamme. Quattro le squadre impegnate. Sul posto anche un’autobotte e un carro ara, necessario per ricaricare le bombole. Diversi capannoni sono stati coinvolti dall’incendio. Non risultano feriti.