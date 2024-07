Rifiuti a Bari Vecchia, isole ecologiche mobili e bidoni più puliti

A Bari Vecchia per contrastare le discariche di cartoni arriveranno isole ecologiche mobili e si provvederà ad una maggiore pulizia dei cassonetti, sostituendo quelli rotti. Sono le disposizioni che il Comune ha illustrato ieri nel corso di un incontro con sindacati e ristoratori.

I ristoratori hanno manifestato l’esigenza di modificare gli orari dato che con il carico e scarico entro le 11.30 si ritrovano a gettare all’esterno i cartoni perché, vista anche l’ampiezza ridotta dei locali, non hanno spazio per tenerli all’interno. Il Comune ha deciso di procedere su due fronti. Saranno sistemate due isole ecologiche mobili in piazza Federico II di Svevia e nei pressi del teatro Margherita per raccogliere i cartoni in eccesso di mattina. Si procederà sempre nelle prossime settimane a rivedere le postazioni dei cassonetti e a rimpiazzare i bidoni rotti. Saranno assicurati pulizia e lavaggio dei bidoni stessi. Proseguiranno anche i controlli in borghese.