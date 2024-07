Ritrovato Domenico, il bimbo scomparso a Locorotondo

È stato ritrovato il piccolo Domenico, scomparso per ore dal guardino di casa a Locorotondo. Il piccolo è stato trovato in zona Laureto, nei pressi di Fasano. È in buone condizioni ma bisogna capire come ha fatto a percorrere così tanti chilometri a soli due anni.

Il bimbo sta bene ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Secondo quanto ha riferito sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, è stato ritrovato a circa cinque chilometri dalla sua abitazione, lungo la strada che percorre la contrada che è anche molto trafficata. “Ha qualche escoriazione al viso – ha raccontato Bufano – ma per fortuna sta bene”.