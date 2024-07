Scomparso bambino di due anni, si chiama Domenico Gallo

Nel corso delle ultime ore un bambino si è smarrito in agro di Locorotondo. Le ricerche sono in corso in contrada Serralta con la presenza dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. Sul posto è sopraggiunto anche il primo cittadino Antonio Bufano. Gli indumenti indossati dal bimbo, Domenico Gallo, di quasi due anni, sono una maglietta grigia e pantaloncini a quadretti blu. Ha delle scarpe Adidas di colore blu. I familiari, in accordo con le forze di polizia, hanno diffuso nome e foto del piccolo. La macchina delle ricerche è in moto.

