Andria, incastrato dalle foto-trappole: maximulta a 40enne incivile

Un uomo di 40 anni di Andria è stato denunciato dagli agenti della polizia locale perché ha abbandonato diversi sacchetti di rifiuti alla periferia della città. A consentire la sua identificazione sono state le immagini registrate dalle foto – trappole. Nelle immagini si vede l’uomo che scarica diversi sacchi di rifiuti in contrada Macchia di Rose per poi andare via. Identificato l’uomo “si è avvalso della definizione agevolata per l’estinzione del reato contravvenzionale, come previsto dal Testo unico ambientale” e ottemperando “alle prescrizioni di ripristino dello stato dei luoghi” pagherà una sanzione pari a 2.500 euro, spiegano gli agenti. Saldando l’ammenda, il 40enne evita di finire a giudizio.

Da inizio anno a oggi, gli agenti della polizia locale di Andria hanno individuato 90 persone che hanno lasciato in strada rifiuti e che sono state segnalate agli uffici comunali competenti “per la verifica della regolarità contributiva della Taro”, la tassa sui rifiuti. I controlli degli agenti proseguiranno nei prossimi giorni.