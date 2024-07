Bari e Canton sempre più vicine: Leccese incontra una delegazione

Il sindaco di Bari Vito Leccese questa mattina ha ricevuto a Palazzo di Città una delegazione guidata da Liu Yumei, direttrice generale dell’ufficio cultura, radio, televisione e turismo della Città di Guangzhou (meglio nota come Canton, città capoluogo del Guangdong, gemellata con Bari dal 1986). L’incontro, al quale hanno partecipato anche gli assessori Ines Pierucci ed Eugenio di Sciascio, si colloca nell’ambito del percorso di valorizzazione e consolidamento delle relazioni di gemellaggio tra le città di Bari e Guangzhou e tra la Regione Puglia e la Provincia del Guangdong che questa sera al teatro Piccinni vedrà un momento dedicato alla musica, danza e arti folk del Guangdong con il galà Cultural Performance of Guangzhou Sister Cities Art Ensemble. Da anni, viene spiegato, “l’amministrazione comunale di Bari e la Regione Puglia sono impegnate in una serie di iniziative e azioni che coinvolgono diverse istituzioni del territorio (tra cui l’Università degli studi di Bari, il Politecnico di Bari e l’Accademia di Belle Arti di Bari) pensate per rinnovare l’amicizia e la collaborazione tra i due territori all’interno di una più ampia strategia di cooperazione tra la Puglia e la Repubblica Popolare Cinese”.

Bari, ha ricordato il sindaco Leccese, “è stata la prima città del blocco occidentale a stipulare un accordo di gemellaggio con la città di Guangzhou, ormai 38 anni fa e oggi il nostro obiettivo condiviso è quello di rafforzare i legami di dialogo e collaborazione, dentro la cornice più ampia di cooperazione tra i rispettivi governi, soprattutto nel campo della arti, della cultura e del turismo, anche coinvolgendo il teatro Petruzzelli”.