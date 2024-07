Bari, lastre di amianto nei cassonetti: scatta la denuncia

Ieri mattina personale della Polizia Locale, task force operativa per la lotta all’antidegrado in città, a seguito di segnalazione pervenuta, si è recato in zona ex Manifattura, via Crisanzio, dove erano stati abbandonati nei pressi e nei cassonetti, materiale derivante da lavori edili e lastre di presunto amianto.

Dopo una serie di accertamenti, indagini e verifiche e grazie anche alla collaborazione dei cittadini, sono stati individuati i responsabili che sono stati sanzionati e denunciati. La zona è stata messa in sicurezza con transenne e nastro bicolore in attesa del recupero da parte di Ditta autorizzata e lo smaltimento successivo a norma di legge.