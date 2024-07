Siamo in via Salvemini dove i marciapiedi sono completamente ricoperti da fiori secchi. E i residenti ne chiedono la rimozione. La denuncia è del neo consigliere municipale di Fratelli d’Italia, Onofrio De Giglio. “Questi fiori secchi – spiega nel video – vanno ad intasare anche le caditoie, con conseguenze durante le piogge dato che l’acqua non defluisce bene e si allaga tutto. Senza considerare i problemi di allergie. Chiediamo un intervento urgente da parte del Comune”.