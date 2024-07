Brucia la marina di Pulsano, 82enne gravemente ustionata

Una donna di 82 anni è rimasta gravemente ustionata nell’incendio che ieri pomeriggio è divampato nella Marina di Pulsano (Taranto), in zona Fata Morgana-Lido Silvana. L’anziana è stata ricoverata in rianimazione all’ospedale Santissima Annunziata. Da fonti dell’Asl si apprende che i medici stanno cercando di stabilizzarla per portarla al Centro Grandi Ustionati di Brindisi. Al momento però la donna, che riportato “ustioni severe” su tutto il corpo, non è nelle condizioni di essere trasferita.

Il rogo ha seriamente danneggiato abitazioni, strutture ricettive e attività commerciali. Si sono registrate scene di panico anche tra i bagnanti che hanno cercato riparo in mare o sugli scogli perchè le fiamme hanno minacciato gli stabilimenti balneari.

Il Comune di Pulsano ha messo a disposizione il palazzetto dello sport per la sistemazione provvisoria di quanti erano stati costretti a lasciare le proprie ville a scopo precauzionale, e fornito viveri e acqua. Nella stessa zona 23 anni fa si verificò un altro incendio che devastò la pineta di Lido Silvana. S’indaga sulle cause e non si esclude il dolo. Ieri pomeriggio un altro incendio ha colpito anche la zona di San Vito, a Taranto. Un uomo di 40 anni è rimasto intossicato e ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale Santissima Annunziata. . (foto Baldassarre Mangione Facebook)