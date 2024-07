Esodo estivo, più controlli della Polstrada nel nord Barese

Controllo costante delle strade. Monitoraggio della viabilità sui tratti autostradali e sulla statale 16. E servizi in borghese a contrasto anche di possibili rapine. È quanto faranno gli agenti della sezione polizia stradale di Andria nel corso delle prossime giornate quando il traffico sarà più intenso a causa dell’esodo estivo. È quanto emerso nel corso della riunione odierna del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in Prefettura a Barletta.

“Come ogni anno abbiamo individuato le strade maggiormente trafficate e i possibili percorsi alternativi in caso di intoppi alla viabilità”, spiega Lucia Merli, dirigente della Polstrada Bat. “Nella nostra provincia saranno attenzionati i tratti della autostrada A14, la Bologna – Taranto, nei tratti compresi tra Cerignola e Bari nord – spiega – della A16 che si innesta sulla A14 e della strada statale 16 bis, sempre fino a Bari. I percorsi alternativi in caso di incendi, incidenti o eventi con ripercussioni sulla viabilità, sono la provinciale 2 tra Canosa e Andria e la 231 fino a Modugno”. Gli agenti però non dovranno solo vigilare che vengano rispettate le più basilari norme inserite nel codice della strada, come guidare indossando la cintura di sicurezza ed evitare l’uso del cellulare alla guida ma anche “verificare con etilometri e precursori, le condizioni dei conducenti”, continua Merli evidenziando che saranno predisposti “servizi in borghese anti rapina per evitare, nelle aree di sosta, spiacevoli inconvenienti per chi viaggia per godersi le vacanze”.

Le strade di competenza della Polstrada sono le extraurbane “ma intensificheremo le attività nei luoghi a ridosso degli innesti con le strade urbane e nei luoghi della movida oltre che i controlli sui tir”. “È bene prima di mettersi in viaggio consultare il sito della polizia di Stato che è sempre aggiornato sulle previsioni relative alla intensità del traffico contrassegnate dai noti bollini colorati e sulla viabilità, compresi i divieti di transito per i mezzi pensati”, consiglia Merli ricordando che “siamo sempre in contatto attraverso la nostra sala operativa con il Cis viaggiare informati per aggiornamenti in tempo reale”.