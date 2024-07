Ferrobonus, 1 milione dalla Puglia per il trasporto sostenibile

“L’approvazione del ferrobonus da parte della regione Puglia non solo sarà una grande spinta per il territorio e le sue aziende ma darà un segnale forte anche a livello di sostenibilità ambientale”. Così Fabio Piliego, direttore commerciale del gruppo Gts, l’operatore intermodale pugliese, presente oggi alla conferenza a Bari sulle iniziative in favore del settore della logistica e del trasporto merci su ferro.

Tra gli interventi, Debora Ciliento, assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile, Alessandro Delle Noci, assessore allo Sviluppo economico e il capo gabinetto della presidenza regionale Giuseppe Catalano. “Come impresa ferroviaria l’integrazione di questa risorsa regionale, che va ad aggiungersi a quella nazionale, ci permetterà di potenziare ulteriormente il numero di treni merci che partono e arrivano in Puglia.

Oggi, solo in Puglia, il gruppo Gts movimenta 44 treni a settimana che eliminano dalle strade e trasferiscono sulla ferrovia oltre 1200 camion ogni settimana. Grazie a questa misura i nostri clienti potranno tornare a incentivare così quello shift modale che negli ultimi anni aveva perso un po’ quota. E tutto questo a seguito della scelta di una modalità di trasporto più ecosostenibile e sicura”.