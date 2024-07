Incendio a Roma, evacuata anche la sede della Rai

Un vasto incendio è scoppiato su Monte Mario a Roma, nei pressi della città giudiziaria di Piazzale Clodio. Evacuate quattro palazzine, 40 persone dall’Osservatorio Astronomico, la sede Rai di via Teulada. È stata sospesa la puntata di Estate in Diretta, in onda su Rai1, e i lavoratori delle sedi anche di via Goiran, via Gomenizza, via Novaro sono stati invitati a lasciare, in via precauzionale, gli insediamenti aziendali. Un’alta colonna di fumo si è levata ed è visibile in gran parte della zona e nell’area si sente odore di bruciato. A causa del rogo, sviluppatosi nella sterpaglia, sono chiusi lungotevere Oberdan, lungotevere della Vittoria, via Giuseppe Faravelli e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto in direzione Piazzale Clodio. Sul posto squadre di vigli del fuoco e volontari delle associazioni di protezione civile.

“Gravissimo incendio alle spalle della sede Rai di via Teulada, che ora rischia di attaccare la caserma dei carabinieri. Al momento le fiamme non si riescono a domare”, ha scritto su Facebook Sigfrido Ranucci, postando un video delle fiamme con un elicottero dei vigili del fuoco impegnato sul posto. “Le fiamme erano già alte dal primo pomeriggio, abbiamo visto la colonna di fumo, nera e densa, e poi udito delle esplosioni. Abbiamo avuto paura e siamo scesi in strada”, questo il racconto di alcuni abitanti di Monte Mario scesi in strada per paura del grande rogo che sta bruciando la collina e minacciando le case. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco col supporto di due autobotti e mezzi di protezione civile. In azione per spegnere le fiamme anche elicottero Drago VF159 e sta arrivando in ausilio dall’Aquila un altro elicottero. Sul posto anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.