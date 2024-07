Non c’è il Palasport, disagi per la squadra di basket di Rutigliano

La Polisportiva Olympia club di Rutigliano rende noto che nella prossima Stagione Sportiva 2024-2025 la prima squadra di Pallacanestro non parteciperà al Campionato di DIVISIONE REGIONALE 1, pur avendo conseguito il diritto di partecipazione al termine della fase Playout dello scorso Campionato, ma, a seguito di ricollocazione, disputerà il Campionato di DIVISIONE REGIONALE 2.

La decisione è stata assunta a malincuore dallo staff dirigenziale dell’Olympia Rutigliano dopo una attenta analisi sullo stato dei lavori di realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport di Rutigliano, che sarà disponibile, secondo le stime, non prima di gennaio 2025.

“Non potendo dunque disporre per buona parte della stagione sportiva di un idoneo impianto a Rutigliano dove praticare sport – si legge in una nota – (il vecchio Tensostatico Comunale è stato divelto al termine della passata Stagione Sportiva per consentire i lavori necessari alla realizzazione del nuovo Palasport) e dovendo, dunque, emigrare in una struttura di un Comune vicino al fine di proseguire tutta l’attività dei campionati agonistici (prima squadra e giovanili), è stato deciso, anche per ottimizzare le spese e l’organizzazione logistica, di ricollocare la prima squadra di Basket nel Campionato immediatamente inferiore a quello acquisito di diritto. L’Olympia Rutigliano auspica che i lavori per il nuovo Palasport si concludano nel più breve tempo possibile e si possa quanto prima entrare in quella che sarà la nostra nuova “casa”.