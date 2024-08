Bari, ultimati i lavori della rotatoria in via Caposcardicchio

Dopo mesi e tante attese è pronta la rotatoria di via Caposcardicchio al San Paolo. Lo ha annunciato Umberto Carli, consigliere del Municipio 3. “E dopo aver illuminato parte della riqualificazione della via Caposcardicchio nella serata di ieri, questa mattina sono state avviate le ultime lavorazioni che consentirà la fruizione dello spazio ludico dedicato ai più piccoli – ha scritto sui social – mentre per quanto concerne la parte restante della nuova pubblica illuminazione sull’intera area oggetto di riqualificazione si è in attesa di una nuova fornitura elettrica da parte di Enel cosa che si dovrebbe concretizzare per i primi di settembre”, ha concluso.