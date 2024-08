Calciomercato Bari: ufficiale l’arrivo di Radunovic

Sarà Boris Radunovic il nuovo estremo difensore del Bari. Sfumato l’arrivo di Nicolas dal Pisa, la società biancorossa ha virato sul portiere serbo classe 1996, già accostato al club dei De Laurentiis nelle scorse settimane. Dopo aver rinnovato il contratto che lo lega al Cagliari, società che proprietaria del cartellino, Radunovic giunge a Bari con la formula del prestito secco. Sarà lui a raccogliere l’eredità del brasiliano Brenno. Di seguito il comunicato della SSc Bari

SSC Bari comunica di aver acquisito dal Cagliari Calcio, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Boris Radunovic (Belgrado, 26.05.96); il portiere serbo ha già raggiunto la Puglia per aggregarsi al gruppo biancorosso e mettersi a disposizione di mister Longo.

Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Rad Belgrado, fa il suo esordio in Prima Squadra all’età di 17 anni, ereditando la titolarità della porta a 19. Nell’estate del ’15 l’Atalanta decide di scommettere sul possente estremo difensore che farà poi esordire sul finire del campionato. Dal ’16 al ’19 viene mandato a maturare in prestito in Serie B: vestirà le maglie di Avellino, Salernitana e Cremonese prima di tornare in Serie A all’Hellas Verona nel campionato ’20-’21. Nell’estate del ’21 viene acquistato dal Cagliari, sempre in A, risultando poi decisivo, l’anno successivo, per l’immediata risalita degli isolani in massima serie grazie a ben 16 clean sheet e un superlativo doppio confronto giocato nella finale playoff proprio contro i biancorossi. Vanta ben 115 presenze in cadetteria, di cui 36 da imbattuto, e 14 in A, di cui 4 senza subire gol. Ha vestito la maglia della Nazionale serba sino all’Under 21.

Foto Ssc Bari