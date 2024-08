Casa a Bari: Carrassi e Palese quartieri più richiesti. Sono meno cari

In base alle analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, la percentuale di under 36 che ha comprato casa tramite le agenzie è stata del 28,8% in diminuzione rispetto al 31,2% di un anno fa. È comunque una percentuale significativa di acquirenti che si è scontrata con un accesso al credito più difficile. Infatti, spesso sono le famiglie a dare un aiuto economico oppure cercano una casa spostandosi nell’hinterland delle grandi città o in capoluoghi di provincia o comuni più accessibili.

L’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa ha analizzato, limitatamente alle dieci grandi metropoli, verso quali quartieri si è rivolta l’attenzione dei giovani acquirenti. Emerge, in modo abbastanza evidente, la prevalenza dei quartieri che hanno prezzi contenuti e che quindi consentono l’acquisto a chi desidera vivere in città.

Un esempio sono i quartieri di Carrassi – Chiesa Russa, Palese e Santo Spirito a Bari, Brancaccio a Palermo, Cornigliano, Bolzaneto e Sampierdarena a Genova, Santa Lucia a Verona. Ci sono poi zone universitarie dove i ragazzi acquistano aiutati dai genitori. A Roma se ne trovano nel quartiere Tiburtina e nella zona di Montesacro – Conca d’Oro – Talenti dove si concentrano molti acquisti di giovani alla luce degli ottimi collegamenti con l’università “La Sapienza” e “Luiss”. Anche a Firenze sono presenti a Novoli – Baracca quartiere dove si concentrano diverse facoltà universitarie e a Brozzi che offre immobili a prezzi contenuti apprezzati proprio da famiglie giovani alla ricerca della loro prima casa. Anche a Bologna è un quartiere con facoltà universitarie quello che raccoglie maggiori consensi tra gli under 36: San Donato – San Donnino che tra l’altro nei prossimi anni sarà oggetto di un importante progetto di riqualificazione.

A Milano gli under 36 sono interessati alle zone di Niguarda dove, nonostante l’aumento dei prezzi questi sono ancora accessibili e più contenuti rispetto alla media della città, abbondantemente sopra i 4000 € al mq. A Niguarda si aggiunge l’Ospedale che attira giovani specializzandi e medici e la vicinanza all’università Bicocca. Piacciono poi le zone più economiche di Baggio e Bruzzano. A Torino i quartieri di Borgo Vittoria e Madonna di Campagna raccolgono consensi grazie ai prezzi contenuti. Piacciono anche Santa Rita, leggermente più costosa, che ha il vantaggio di essere ben collegata con il Politecnico e Mirafiori Nord – Piazza Omero che, oltre a prezzi accessibili offre aree verdi, apprezzate dai giovani. A Napoli sono i quartieri di Secondigliano e Ponticelli a raccogliere maggiore adesione tra i più giovani. Il primo ha prezzi molto contenuti, il secondo unisce ai prezzi bassi la vicinanza al quartiere di San Giovanni a Teduccio che è sede del campus universitario dell’università “Federico II”.