Crisi idrica in Puglia, chiesto Consiglio straordinario

La crisi idrica sta mettendo a dura prova la Puglia, in particolare per quanto riguarda il settore agricolo. Nella giornata di ieri, la Regione ha adottato un piano di emergenza, ma oggi il consigliere regionale Antonio Tutolo, del gruppo Misto, ha formalizzato la richiesta di convocare una seduta monotematica urgente del Consiglio regionale. Attualmente, per agosto non sono previste sedute del Consiglio.

“La crisi idrica e climatica – ha affermato Tutolo – sta causando gravi danni all’agricoltura in Puglia, con campi a secco e coltivazioni distrutte. La siccità ha ridotto drasticamente il livello degli invasi destinati all’irrigazione, con una carenza di diversi milioni di metri cubi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Inoltre, il ritardo nell’avvio della stagione irrigua ha causato danni alle colture di ortaggi, pomodori, agrumi, legumi e cereali, con ripercussioni anche sugli allevamenti,” evidenzia Tutolo. Nella richiesta inviata alla presidente Loredana Capone, è stata sottolineata la grave situazione della provincia di Foggia. “Non possiamo ignorare i problemi – dichiara ancora il consigliere – è urgente trovare risorse economiche e attivare fonti alternative”.

freepik