In Puglia il prezzo del grano in calo del 25% in un anno

“Con il prezzo del grano pugliese che scende del 25% in un anno e le importazioni di grano straniero in aumento del 18% nei primi 4 mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è importante tutelare le aziende agricole e i consumatori assicurando reciprocità delle regole e trasparenza in etichetta”. E’ quanto afferma Coldiretti Puglia, sulla base dell’analisi dei listini della Borsa merci di Foggia “con il grano quotato 420 euro a tonnellata il 26 luglio 2023 contro i 315 euro/t alla stessa data del 2024, mentre le importazioni di grano straniero hanno raggiunto il quantitativo di oltre 2,7 miliardi di chili nel primo quadrimestre del 2024”. La Coldiretti ha pertanto lanciato l’appello di “assicurare reciprocità delle regole e trasparenza in etichetta al tavolo di filiera sul grano svoltosi a Roma nella sede del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, esprimendo soddisfazione per la proposta di dare vita a un piano di settore avanzata dal sottosegretario Patrizio La Pietra”. Secondo l’associazione, “l’invasione di prodotto straniero colpisce duramente i produttori pugliesi, facendo crollare i prezzi in un’annata in cui la produzione risulta dimezzata ed è a rischio la sopravvivenza di 38mila aziende agricole in Puglia”.