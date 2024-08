Incendio sul litorale di Taranto, morta 82ennw

Non ce l’ha fatta l’anziana di 82 anni, originaria di Andria, ma residente da tempo a Taranto, rimasta gravemente ferita in seguito alle ustioni riportate nell’incendio scoppiato martedì pomeriggio nella Marina di Pulsano (Taranto), in zona Fata Morgana-Lido Silvana. La donna, che aveva riportato ustioni sull’80% del corpo, era stata soccorsa da due vigili del fuoco che l’avevano trovata accasciata nel giardino della sua villetta. Trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata, era stata ricoverata nel reparto di rianimazione, dove è deceduta questa mattina. I medici avevano tentato invano di stabilizzarla per trasferirla al Centro Grandi Ustionati di Brindisi.

Il rogo ha devastato la vegetazione danneggiando in maniera grave anche abitazioni, strutture ricettive e attività commerciali. Ieri, un uomo di 67 anni è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di aver appiccato l’incendio. Scene di panico si sono verificate anche tra i bagnanti, che hanno cercato rifugio in mare o sugli scogli mentre le fiamme minacciavano gli stabilimenti balneari. Il Comune di Pulsano ha messo a disposizione il palazzetto dello sport per accogliere temporaneamente le persone costrette a lasciare le proprie case per precauzione, fornendo anche viveri e acqua. Nella stessa zona, 23 anni fa, un altro incendio aveva devastato la pineta di Lido Silvana.

Foto repertorio