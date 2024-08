Maltrattamenti alla moglie, in manette 68enne nel Foggiano

Un uomo di 68anni originario della Tunisia e residente da anni a Candela nel Foggiano è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e in particolare nei confronti della moglie, sulla base di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Foggia su richiesta della procura. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia fatta dalla donna che dopo l’ennesimo episodio di violenza ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Quando sono arrivati, i carabinieri, pur non riuscendo a rintracciare l’uomo che nel frattempo era scappato, hanno soccorso la donna che, dopo un ricovero di tre giorni per le ferite subite, è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. Le indagini dei carabinieri con la collaborazione della vittima che è stata collocata in una struttura protetta, hanno consentito di emettere celermente un provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo che è ora rinchiuso nel carcere di Foggia.

foto freepik