Olimpiadi, il pugliese Stano è quarto nella 20 chilometri di marcia

Massimo Stano è quarto nella 20 km di marcia a Parigi 2024. L’azzurro, di origini pugliesi, oro olimpico a Tokyo sulla stessa distanza, non ha confermato il risultato di tre anni fa arrivando a 3” dall’ecuadoriano Brian Daniel Pintado, oro, e a 1” dal bronzo dello spagnolo Alvaro Martin. “Se fossi stato al top avrei vinto”. Massimo Stano non nasconde la delusione per il quarto posto nella marcia 20km a Parigi. “Quello di oggi è un risultato che mi lascia un po’ di amaro in bocca, ma dall’altra parte sono felice – ha proseguito -. Per me essere qui è una vittoria perché ci arrivo con 55 giorni di preparazione e non mi aspettavo qualcosa del genere nonostante ci credessi al podio. Porto a casa rammarico e felicità”. Poi ha concluso: “Se in 55 giorni ho fatto questo allora posso arrivare a Los Angeles. Ora devo capire cosa non va perché durante la gara mi hanno ceduto entrambe le caviglie”.

(Foto Instagram)