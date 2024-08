Puglia, nascono le Case per prima emergenza: “Contro la violenza”

Nascono in Puglia le Case per prima emergenza: sono stati infatti stanziati 171mila euro. Lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia evidenziando la costante attenzione da parte della Regione nella promozione e attuazione di misure per contrastare la violenza di genere. “Per potenziare l’azione dei servizi antiviolenza sul territorio – spiega Emiliano in un post pubblicato sui social – sono stati stanziati 171.380 euro per l’istituzione di due case per la prima emergenza a sostegno delle donne vittime di violenza, che necessitano di un alloggio temporaneo immediato. Si tratta di una tipologia di struttura di accoglienza completamente nuova in Puglia, ma che si integra in una rete di case rifugio già attive sul territorio, progettate per accompagnare le donne in un percorso di cura e consapevolezza per ricostruire la loro vita affettiva e relazionale”, ha concluso.