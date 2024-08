Sequestrati 500 chili di esplosivi in un edificio a Foggia

Un quantitativo di 500 chilogrammi di materiale esplosivo ad alto potenziale è stato sequestrato dai finanzieri di Foggia all’interno di un palazzo del quartiere cep del capoluogo. I militari sono intervenuti su delega della procura nell’ambito di indagini su possibili traffici di esplosivi. Una persone è stata arrestata ed è in carcere. Nel corso della perquisizione sono state sequestrate alcune centinaia di giochi di artificio, anche di grosse dimensioni, detenuti illecitamente, quasi 1 chilo di hashish, denaro contante per oltre 100 mila euro, una pistola a salve sprovvista di tappo rosso, bilance di precisione e materiali utili alla preparazione degli involucri contenenti il materiale esplodente. Nel seminterrato dello stesso edificio è stato scoperto un deposito con oltre 4.000 manufatti esplodenti ed ulteriori utensili necessari per il confezionamento. L’area è stata messa in sicurezza con l’intervento di una squadra di artificieri della polizia. Il materiale veniva rimosso, sequestrato ed affidato in custodia giudiziale ad una struttura specializzata.