Vandali a Giovinazzo, il sindaco: “Ripresi dalle videocamere”

Vandali in azione a Giovinazzo, lo ha denunciato il sindaco, Michele Sollecito che ha voluto allertare sui social i colpevoli evidenziando loro che “le telecamere hanno ripreso tutto” e che sarà incrementato il servizio di sorveglianza. “Ieri ho presentato una denuncia alle forze dell’ordine a carico di ignoti per l’ennesimo episodio di vandalismo in Piazza Padre Stallone in zona stazione – ha scritto il primo cittadino – un palo della segnaletica è stato divelto e gettato sui giochi dei bambini, rifiuti sparsi ovunque, panchine danneggiate. Le telecamere installate in loco hanno ripreso gli autori e potranno essere di aiuto per identificare i colpevoli e porre fine speriamo in modo definitivo a questa idea che tutto sia consentito nelle ore notturne. Ad ogni modo il servizio di vigilanza privata del nostro progetto estivo ci sta aiutando a inquadrare alcuni fenomeni e ci sta aiutando ad attenzionare soprattutto le villette nonostante non sia possibile essere dappertutto al momento giusto”, ha concluso.

Foto Facebook Michele Sollecito sindaco