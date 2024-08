Vasto incendio nel Leccese, canadair in azione sulla litoranea

Ancora un incendio in Puglia, questa volta, ad essere colpita, è la litoranea tra i comuni di Tricase ed Andrano, nel Leccese. Le fiamme si sono estese coinvolgendo una vasta area di vegetazione in una zona che già in passato era stata protagonista di diversi roghi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco assieme ai volontari della Protezione Civile e del personale Arif. Per placare le fiamme si è reso necessario anche l’intervento di un canadair giunto da Lamezia Terme. Attualmente, per permettere le operazioni di spegnimento delle fiamme, il traffico è stato momentaneamente deviato verso Marina di Porto. L’accesso sulla litoranea è dunque temporaneamente bloccato.

Foto Freepik