Ai cani piace la musica: la scienza dice di sì

Noi esseri umani amiamo la musica. Amiamo ascoltarla a casa, in auto, al lavoro e durante il tempo libero. Amiamo ascoltarla soli e in compagnia, per festeggiare ma anche per consolarci nei momenti più tristi.

In alcuni casi un brano o una melodia a cui siamo particolarmente affezionati hanno un potere terapeutico e sono in grado di calmarci quando siamo troppo nervosi o stressati, proprio come spesso fanno i nostri amici a quattro zampe. Ci basta guardarli, accarezzarli per cambiare umore e stato d’animo.

Ma a proposito della musica, i nostri amici a quattro zampe la apprezzano tanto quanto noi?

Numerosi studi scientifici hanno indagato l’effetto della musica sui cani, scoprendo che anche loro, come gli umani, rispondono a stimoli sonori in modi diversi a seconda del tipo di musica. La ricerca condotta dalla Queen’s University di Belfast e dal Canine Behaviour Centre ha dimostrato che la musica può influenzare il comportamento dei cani.

Studi hanno dimostrato che brani di compositori come Beethoven, Bach e Mozart hanno un effetto calmante sui cani, abbassando la loro frequenza cardiaca e riducendo i livelli di stress. Al contrario, generi più energici come il rock e l’heavy metal tendono a far diventare i cani più agitati e irrequieti, con comportamenti come abbaiare o agitarsi più frequentemente.

In generale sembrerebbe che i cani, al di là della razza, preferiscano la musica classica, o comunque le melodie tranquille e i ritmi più lenti, simili a quelli che spesso preferiamo anche noi quando cerchiamo di rilassarci.

Gli effetti della musica sui cani possono essere paragonati a quelli sugli umani, anche se con alcune differenze. Mentre noi spesso scegliamo la musica in base al nostro stato d’animo o per stimolare determinate emozioni, i cani sembrano rispondere più istintivamente ai suoni, reagendo principalmente al ritmo e al tono piuttosto che ovviamente al contenuto emotivo.

Il crescente interesse per il benessere dei nostri amici a quattro zampe ha infatti portato allo sviluppo di playlist e brani specificamente progettati per i cani. Queste “colonne sonore canine”, un po’ come i “cartoni animati per cani”, sono create tenendo conto dei suoni e dei ritmi che sembrano avere un effetto calmante sugli animali, spesso utilizzando toni bassi, melodie ripetitive e ritmi lenti.

Quindi, la prossima volta che vuoi creare un ambiente tranquillo per il tuo cane, prova a mettere un po’ di musica, potrebbe aiutare entrambi a trovare un po’ di pace e serenità.