Incidente a Milano, suv si schianta contro la vetrina di un negozio

Un altro incidente mortale nel giro di poche ore in centro a Milano. È successo ieri giovedì 1 agosto intorno alle 20.30 tra via Sarpi e via Aleardo Aleardi, zona Chinatown, dove un suv Porsche Cayenne con a bordo due coniugi (un uomo di 58 anni e una donna di 59 anni) si è schiantato contro la vetrina di un negozio. Marito e moglie sono deceduti in ospedale, rispettivamente al Policlinico e al Niguarda, a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto. La vettura, prima di fermare la sua corsa impazzita contro la vetrina di un negozio di dischi, ha percorso via Antonio Rosmini a zig zag, urtando i veicoli in sosta e un uomo di 36 anni che ha riportato solo lievi contusioni. Solo per una fortunatissima coincidenza non sono stati coinvolti altri soggetti, pedoni che in quel tratto di strada centrale sono sempre molto numerosi. La polizia locale sta cercando adesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto emerso al momento il 58enne alla guida avrebbe avuto un malore, e avrebbe così perso il controllo della Porsche dotata di cambio automatico: l’uomo, titolare di un ristorante nella vicina via Giordano Bruno, avrebbe addirittura accusato malesseri anche nelle ore precedenti, tanto che il fratello gli avrebbe detto di non guidare in quelle condizioni.