Incidente con due vittime nel Leccese, sospesi i concerti

Sospesi, per la giornata di oggi, i concerti in programma nell’ambito del “Birra&Sound”, tradizionale festival europeo della birra in corso a Leverano, nel Leccese, nell’area mercatale. Lo hanno deciso gli organizzatori in seguito alla morte di due giovani coinvolti all’alba in un tragico incidente stradale. A perdere la vita due commercianti, un 40enne e un 31enne, originari di San Pietro in Lama. “Siamo vicini alle famiglie delle vittime” – hanno affermato gli organizzatori in una nota.

Si svolgerà invece regolarmente la seconda giornata del festival in programma dall’1 al 7 agosto, almeno per la parte relativa alla gastronomia e bevande e all’animazione con artisti di strada. In segno di cordoglio e rispetto per le famiglie colpite dal lutto e per le due vite spezzate, saranno invece annullati i concerti in programma con i Tamburellisti di Otranto e i SuRealistas.

Foto Facebook