Non solo giudizi negativi su Bari. Per alcuni turisti “è top”

“Bari è top”. Un linguaggio “da giovani” che racconta tanto. Racconta di come per un turista la città sia “superiore”, potremmo dire “bella”, lasciando libero spazio all’interpretazione. Leggendo le recensioni dei turisti sulla piattaforma Paytourist non ci sono solo giudizi negativi. In tanti sicuramente ricordano di quanto la città sia sporca, di come il servizio taxi sia inefficiente, della scarsa sicurezza di Pane e Pomodoro e non solo. Ma c’è chi si ferma e vuole descrivere solo la bellezza e il fascino mediterraneo della città. Ma soprattutto della sua gente. Commenti che potrebbero inorgoglire qualsiasi barese.

Piacevoli sono ad esempio le parole di Riccardo che ha visitato la città la scorsa settimana. “Eravamo già tornati circa un mese fa a Bari. Dopo tanti anni l’abbiamo trovata piacevolmente cambiata, molto bella, pulita, restaurata la città vecchia, (che se lo merita di essere curata per farla apprezzare in tutto il suo splendore)”. E poi aggiunge: “Continuate cosi, una città come Bari dev’essere orgoglio dei baresi, dei pugliesi e di tutti”.

“Bellissima città mi sono innamorato del lungomare di Bari. Uno spettacolo sia di giorno che di notte “, racconta un altro. E poi sono tanti i complimenti alla gente del posto: “sono molto gentili “- assicura una viaggiatrice. “Simpatici e sempre disponibili”, aggiunge un’altra.

“La gente nei bar e sulle strade è sempre gentilissima – conclude un altro turista – In tutta la Puglia non si ha mai l’ impressione di non essere stimati come turista”.