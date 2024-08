Ospedale di Barletta, entro due anni la nuova fermata dei treni

Termineranno entro il 2026 i lavori che consentiranno la realizzazione della fermata ferroviaria vicino l’ospedale di Barletta. Lo rende noto Rete ferroviaria italiana (Rfi) che ha affidato l’opera alla ditta Doronzo infrastrutture Srl. La fermata, per un investimento pari a 22 milioni di euro, sarà creata fra la stazione di Barletta e la fermata di Canne della Battaglia sulla tratta ferroviaria Barletta-Canosa di Puglia e sarà dotata di un parcheggio di circa 140 posti auto, di una fermata bus o navetta e di un terminal per la sosta bus a lungo termine. Il progetto prevede anche un percorso pedonale protetto, attrezzato con sistemi di schermatura solare, di arredo urbano per il collegamento diretto con l’ingresso dell’ospedale e di percorso ciclabile per il collegamento con il sistema di mobilità ciclabile urbana gia inserito nel piano urbano di mobilità del Comune di Barletta. La fermata costituirà un nodo di interscambio modale, treno-bus, treno-auto privata, treno-bici, in linea con gli obiettivi del piano di integrazione con altri sistemi di trasporto. La ferma “garantirà un collegamento ferroviario metropolitano con la stazione di Barletta centrale riducendo il flusso di auto nell’ottica di una mobilità ecocompatibile per la connessione periferia-centro”, fa sapere Rfi.