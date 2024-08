Panico a Gravina in Puglia, vasto incendio nel mercato

Sin dalle prime ore della mattinata di venerdì 2 agosto 2024 si è sviluppato un vasto incendio che ha lambito persino l’area mercatale, nella zona Fiera di Gravina in Puglia. Immediatamente allertata anche la Sala Operativa di CasAmbulanti, ad Andria, da cui il Responsabile Savino Montaruli ha dichiarato: “fortissimo stato di allerta non solo per gli Operatori presenti nell’area mercatale, con il mercato del venerdì in corso di svolgimento, ma anche per avventori e quanti erano presenti in zona. Un vasto incendio proveniente dalla gravina ha seminato panico, estendendosi velocemente, al punto che il fumo intenso è giunto verso l’area fieristica, con il mercato in corso. Immediatamente allertate le Forze dell’Ordine ed i Vigili del Fuoco, abbiamo divulgato messaggi di invito alla massima cautela e precazione.

Questo ennesimo episodio dimostra quanto l’attività degli ambulanti sia non solo a rischio ma estremamente condizionata da eventi atmosferici e di altra natura. Questo è l’ennesimo grido affinché venga riconosciuto lo Status di Categoria Disagiata da parte di Governo e Regione. L’attività interrotta a Gravina con atto di sospensione del mercato emanato dal sindaco, in un particolare periodo dell’anno, costituisce un danno enorme. Per questa ragione seguiremo gli eventi anche dal punto di vista giudiziario, qualora trattasi di azione dolosa o criminosa, al fine di costituirci in giudizio a difesa della categoria e per i risarcimenti degli enormi danni subiti. Questo anche in relazione ad eventuali azioni omissive da parte degli Enti preposti qualora emergessero responsabilità di tale natura” – ha concluso Montaruli.