Siccità in Puglia, parco Gargano attiva servizio soccorso idrico

L’Ente Parco Nazionale del Gargano, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, ha avviato un intervento di soccorso idrico per supportare le aziende zootecniche dell’area protetta. Questo intervento prevede l’approvvigionamento di acqua per il bestiame tramite un apposito servizio di distribuzione, cercando così di mitigare gli effetti della grave siccità che sta colpendo il territorio locale. Con una delibera presidenziale, l’Ente ha stanziato 40mila euro dal bilancio 2024 per coprire i costi di trasporto dell’acqua dai punti di prelievo del Consorzio di Bonifica ai punti di distribuzione designati.

“Attraverso segnalazioni e colloqui con vari operatori del settore e con i sindaci di alcuni Comuni dell’area protetta – ha affermato il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gargano Pasquale Pazienza – è emerso un quadro molto critico. La situazione è così grave da mettere a rischio non solo il bestiame, ma anche la sopravvivenza stessa delle aziende zootecniche”, ha concluso. Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano emetterà a breve un avviso pubblico per raccogliere le richieste delle aziende zootecniche e organizzare le attività di distribuzione dell’acqua.

Foto Freepik